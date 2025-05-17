Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Ayrıca, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği öngörülmektedir.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz Taşınımı Uyarısı

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



