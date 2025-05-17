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Danıştay'dan Emsal 'Dava Açma Süresi' Kararı

Çanakkale'de bir işletmeye verilen idari para cezası sonrası açılan davada, Danıştay'ın bozma kararıyla dava açma sürelerine dair önemli bir emsal oluştu. Bu karar, benzer davalarda yol gösterici olacak ve mahkemeye erişim hakkı konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 08:44, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 08:47
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Danıştay'dan Emsal 'Dava Açma Süresi' Kararı

Çanakkale'nin merkezinde faaliyet gösteren "Gergedan" adlı işletmeye, açılış ve kapanış saatlerine uymadığı gerekçesiyle Çanakkale Belediyesi encümen kararıyla 3 bin 317 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kararı, 19 Ekim 2022 tarihinde işletme sahibine tebliğ edildi.

İşletme sahibi, cezanın iptali istemiyle 26 Ekim 2022 tarihinde dava açtı. Ancak Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, davanın yedi günlük sürede açılmadığını belirterek, davayı "süre aşımı" gerekçesiyle reddetti. Mahkemeye göre son başvuru günü 25 Ekim'di.

Oysa Danıştay, itiraz süresinin 20 Ekim'de başlayacağını ve 26 Ekim'de sona ereceğini vurguladı. Danıştay 4. Dairesi, sürenin tebliği izleyen günden itibaren başlatılması gerektiğine ve aksi uygulamanın mahkemeye erişim hakkını ihlal edeceğine hükmetti ve Çanakkale 2. İdare Mahkemesi kararını "kanun yararına" bozdu.

Bozma Kararının Önemi

Bozma kararı, hükmün hukuki sonuçlarını doğrudan değiştirmeyecek olsa da ileride benzer davalarda yol gösterici olacak. Bu kararla birlikte, kamuoyunda sıkça gündeme gelen dava açma süreleriyle ilgili tartışmalara da netlik kazandırıldı.

Oğuzhan Ürüşan

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