Finansal Okuryazarlık Günü Resmen İlan Edildi

22 Mayıs artık her yıl "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak. Bu özel gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle resmileştirildi.

Genelgede, finansal okuryazarlığın yalnızca bireylerin kişisel bütçelerini yönetebilmeleri açısından değil, aynı zamanda toplumun genel refahının artırılması, finansal sistemde istikrarın sağlanması ve ülkenin ekonomik direncinin güçlendirilmesi bakımından stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Finansal Okuryazarlığın Önemi

Genelgede, sermaye piyasasına yatırım kültürünün oluşturulması, mevcut ve potansiyel yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveninin ve farkındalığının artırılması için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklardan gençlere, hane halkından piyasa profesyonellerine kadar belirlenmiş farklı hedef kitlelerine ihtiyaçları ve donanımları gözetilerek, uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılmasının önemi vurgulandı.

Genelgede Yer Alan Önemli Noktalar

Dijitalleşme ile çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılması gerekliliği

ile çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılması gerekliliği Piyasa risklerine karşı korunabilmek ve bilinçli tercihler yapabilmek için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması

Finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması

Karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğinin artırılması ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılımının sağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Rolü

Sermaye Piyasası Kurulu, ülke genelindeki finansal eğitim eylem planı çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevlendirildi. Finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl 22 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Finansal Okuryazarlık Günü" kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu, kurum ve kuruluşlarca öncelikli olarak yerine getirilmesi isteniyor.



