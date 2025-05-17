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Uluslararası 2 turistik tren, İstanbul'a geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (MAV) turistik treninin yarın, Simplon Orient Ekspresi'nin ise 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacağını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 10:52, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 11:04
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Uluslararası 2 turistik tren, İstanbul'a geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV'ın işlettiği turistik tren ve Simplon Orient Ekspresi'nin rotasını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan MAV treninin, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Trenin Kapıkule-İstanbul parkuru arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletileceğini belirten Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik tren, bu gece Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yaparak ertesi gün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacak. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyecek olan turistlerin dönüş yolculuğu, 19 Mayıs'ta başlayacak" açıklamasında bulundu.

Trenin geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim'de İstanbul'a geldiğini anımsatan Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin bu yıl ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştireceğini ifade etti. Uraloğlu, 29 Mayıs'ta ise Paris-İstanbul treninin bir kez daha Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

'SİMPLON ORİENT EKSPRESİ TEKRAR GELİYOR'

Bakan Uraloğlu, Simplon Orient Ekspresi'nin 2024 yılında 5 Haziran ve 28 Ağustos'ta Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, geçen yıl 148 yolcunun seyahat ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, bu yılın ilk seferinde de 16 vagonlu trenin, Paris-İstanbul yönünde 67 yolcusu, İstanbul-Paris yönünde ise 37 yolcusu bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en güzel destinasyonlarından biri de İstanbul. Fransa-Almanya-Avusturya- Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen Simplon Orient Ekspresi bu yıl 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Dönüş yolculuğu ise 6 Haziran'da başlayacak" dedi.

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