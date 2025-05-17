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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve sterlin kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,96 kazançla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 11:05, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 11:08
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve sterlin kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,96 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.516,86 ve en yüksek 9.771,71 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 5,51 değer kazancıyla 11.459,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,21 artışla 10.010,15 puan, sanayi endeksi yüzde 2,37 yükselişle 12.796,52 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,82 kayıpla 20.114,98 puan oldu.

- Enerya Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 18,65 ile Enerya Enerji oldu. Enerya Enerji'yi, yüzde 17,58 ile Margun Enerji ve yüzde 16,44 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,82 ile Çelebi Hava Servisi, yüzde 17,11 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 13,54 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 632 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 475 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 404 milyar 340 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

- Altın ve avro geriledi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,48 azalışla 3.964,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,44 düşüşle 26.809,00 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 yükselişle 38,8270 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,63 azalışla 43,4300 lira oldu.

Geçen hafta 51,5600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,04 artışla 51,5800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,88 düşüşle 46,3700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 4.150,00 3.964,00 -4,48 33,24
Cumhuriyet 20.180,00 28.055,00 26.809,00 -4,44 32,85
ABD Doları 35,3580 38,7450 38,8270 0,21 9,81
Avro 36,7510 43,7070 43,4300 -0,63 18,17
İngiliz Sterlini 44,3080 51,5600 51,5800 0,04 16,41
İsviçre Frangı 39,0410 46,7800 46,3700 -0,88 18,77

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