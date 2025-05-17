Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte

Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 355 bin 173 olarak kaydedilmişti. Böylece konut satışları yıllık bazda yüzde 27,9 oranında artış gösterdi. Ancak, yabancılara satılan konut sayısında azalma yaşandı. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları azalırken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da artış görüldü. Bu durum, yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandığını gösteriyor.

Şehir Bazında Yabancılara Konut Satışındaki Değişimler

İstanbul: Geçen yılın ilk 4 ayında yabancılara 2 bin 460 konut satılırken, bu yıl 2 bin 314 konut satıldı. Yıllık bazda yüzde 5,9 azalış yaşandı.

Geçen yılın ilk 4 ayında yabancılara konut satılırken, bu yıl konut satıldı. Yıllık bazda yüzde azalış yaşandı. Antalya: Geçen yılın aynı döneminde 2 bin 478 konut satılırken, bu yıl sayı yüzde 20,7 azalışla 1.965 'e geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde konut satılırken, bu yıl sayı yüzde azalışla 'e geriledi. Mersin: Ocak-Nisan 2024'te yabancılara 662 konut satılırken, bu yıl yüzde 29,8 azalışla 465 'e düştü.

Ocak-Nisan 2024'te yabancılara konut satılırken, bu yıl yüzde azalışla 'e düştü. Ankara: Geçen yılın ilk 4 ayında 170 konut satılırken, bu yıl sayı 192 'ye çıktı. Yıllık bazda yüzde 12,9 artış gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 4 ayında konut satılırken, bu yıl sayı 'ye çıktı. Yıllık bazda yüzde artış gerçekleşti. İzmir: Geçen yılın aynı döneminde 106 konut satılırken, bu yıl yüzde 16 artışla 123 'e ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde konut satılırken, bu yıl yüzde artışla 'e ulaştı. Sakarya: Ocak-Nisan 2024'te yabancılar tarafından 82 konut alınırken, bu yıl sayı 99'a yükseldi. Yıllık bazda yüzde 20,7 artış yaşandı.

Konut Satışlarında Genel Tablo

Bursa: 121 (yüzde -25,8 değişim)

121 (yüzde -25,8 değişim) Muğla: 108 (değişim yok)

108 (değişim yok) Aydın: 79 (yüzde -23,3 değişim)

79 (yüzde -23,3 değişim) Trabzon: 82 (yüzde -6,8 değişim)

Toplamda, Ocak-Nisan döneminde yabancılara satılan konut sayısı geçen yıla göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 957'den 6 bin 18'e geriledi.



