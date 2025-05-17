Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlara Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlara Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
17 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
DMM ve Tunç'tan '12 yıl alan 9 ayda çıkacak' iddialarına açıklama
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
Konut satışlarında tüm zamanların ocak-nisan rekoru kırıldı
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar, enflasyon ve faiz tahmini!
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
Bakan Yumaklı açıkladı: 100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
CTE personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Bakan Tekin'den Belediyelere Tepki: 10 Metrekare İçin Dava Açıyorlar
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Karadeniz'de Sondaj Heyecanı: Nihai Sonuçları Erdoğan Açıklayacak
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Tunç: Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazda Önemli Yenilikler Yolda
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Kamu İşçileri İçin Zam Pazarlığında Son Viraj
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Danıştay'dan Karar: Yemek Kartı Yardımları Artık SGK'dan Muaf!
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Bakan Şimşek hakkındaki iddialara cevap verdi
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Erdoğan: Avrupa'nın Geleceği İçin Adil ve Kapsayıcı Sistem Şart
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Bakan Tunç: Ceza Adalet Sistemine Yönelik Yalan Haberlere İnanmayın
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Çınarcık Belediyesi'ne Marmara Denizi Kirliliği Cezası
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Memur Olmayanlara Ek Ders Ücreti Artık Verilmeyecek
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor

Kahramanmaraş'ta aynı hastanede hemşire olarak çalışan çift, hem mesleklerinde hem de özel yaşamlarında birbirlerine destek oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 12:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 12:08
Yazdır
Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor

İki buçuk yıl önce ameliyathane ortamında tanışan Tuğçe Seval ve Muhammet Enes Çolak, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.

Evde eş, hastanede ise ekip arkadaşı olan çift, yoğun geçen mesailerinde de birbirlerine moral veriyor.

Ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Çolak çifti, her sabah birlikte evden çıkıp hastaneye giderek hastaların tedavi sürecine destek oluyor.

- "Aynı mesleği yaparak birbirimizi tanımış olmamız bizi mutlu kıldı"

27 yaşındaki Tuğçe Seval Çolak, AA muhabirine, hemşireliğin özveri, emek ve sevgi isteyen zor bir meslek olduğunu, bunu eşiyle birlikte icra etmenin hem zor hem de keyifli olduğunu anlattı.

Aynı vardiyada çalışsalar da evde bir araya gelmenin kolay olmadığını ifade eden Çolak, "Ameliyathane hemşiresi olduğumuz için benim ve eşimin mesai saatleri esnek. Akşam eve beraber gittiğimiz veya birlikte yemek yediğimiz günlerin sayısı az fakat bu mesleğe gönül vermek ayrı keyif." dedi.

- "Beraber işe gelip gitmek çok güzel"

Eşiyle aynı meslekte olmanın güzel olduğunu ve mesleklerini severek yaptıklarını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Eşimle farklı servislerde çalışıyoruz. Birbirimizi motive ediyoruz. Zor yanları da oluyor, gün geliyor birbirimizi göremiyoruz. Vakaların, ameliyatların uzaması durumları oluyor. Evdeyken vaka olduğunda bazen sofradan kalkıp, bazen uykumdan fedakarlık yapıp girmem gereken ameliyatlarım oluyor. Eşim her zaman bu konuda beni destekliyor. Beraber işe gelip gitmek çok güzel. Eşimi yeri geliyor çok özlüyorum, eve gitmeyi dört gözle bekliyorum, bazen ise eşimi, evi unutuyorum ve kendimi ameliyatlarıma veriyorum.

Farklı duygu durumlarını yaşayabiliyoruz. Bir ameliyattan çıkıp branşımı ilgilendiren ve eşimin bulunduğu bir ameliyata girmiştim. Eşimle aynı ameliyathanede çalışma ortamında bulunmamız çok güzeldi. Bunu unutamıyorum. Bu, her zaman olmuyor."

Hastanede 4 yıldır çalışan Muhammet Enes Çolak da ameliyathane ortamında tanıştığı eşiyle mutlu birliktelik sürdürdüklerini anlattı.

Çolak, "Aynı mesleği yapmamızın belli zorlukları da güzel yönleri de oluyor. Yeri geliyor birbirimizi göremiyoruz, yeri geliyor mutlu oluyoruz. Evlilik ve işi ayırmıyoruz. Mesleğimizi çok seviyoruz. Zaten sevilmezse yapılmaz bu meslek." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber