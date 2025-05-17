Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Isparta'da düzenlenen 5'inci Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 11:55, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 12:04
Yarışma, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden keskin nişancı timleri yarışmaya katıldı. Ayrıca, bazı ülkelerden gözlemciler de müsabakayı takip etti. Yarışmada toplamda 26 keskin nişancı timi yer aldı ve Türkiye'yi sekiz milli tim temsil etti.
Katılımcı Ülkeler ve Gözlemciler
- Azerbaycan
- Arnavutluk
- Bahreyn
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bulgaristan
- Gürcistan
- İtalya
- Katar
- Kosova
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Libya
- Özbekistan
- Pakistan
- Suudi Arabistan
Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistan'dan ise gözlemciler yarışmayı takip etti.
Türkiye'nin Temsili ve Yarışma Sonuçları
- Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 tim
- Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 tim
- Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 tim
- Jandarma Genel Komutanlığından 2 tim
Toplamda 8 milli keskin nişancı timi Türkiye'yi temsil etti. Yarışma sonucunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ikinci, Genelkurmay Başkanlığının Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ise üçüncü oldu.
Madalya Kazanan Ülkeler
- Altın Madalya: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, İtalya
- Gümüş Madalya: Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Bahreyn
- Bronz Madalya: Azerbaycan, Katar, Arnavutluk