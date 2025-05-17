Hipertansiyon Tehlikesi: Her 5 Hastadan Biri İlaçlarını Unutuyor!

Sağlık Bakanlığı, son 4 yılda Hastalık Yönetim Platformu Hipertansiyon Modülü kapsamında taramadan geçirilen kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konulduğunu ve bu hastaların yüzde 82'sinde tansiyonun kontrol altına alındığını açıkladı. 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 2025 yılı temasının "Kan basıncını ölçtür, kontrol altında tut, uzun yaşa" olarak belirlendiği bildirildi.

Dünya Genelinde Hipertansiyon ve Erken Teşhisin Önemi

Dünya Sağlık Teşkilatı'na (DST) göre, dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan hipertansiyon ile yaşamaktadır ve her yıl 30-70 yaş arasında yaklaşık 11 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybetmektedir. Hastalıkla mücadelede erken teşhisin büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Türkiye'de Uygulanan Programlar ve Sonuçlar

"Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı"

"Türkiye Böbrek Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı"

Bu programların yanı sıra hayata geçirilen Hastalık Yönetim Platformu, hipertansiyon hastalarının tespiti ve takibini kolaylaştırmaktadır. Temmuz 2021-Mart 2025 tarihleri arasında taraması yapılan kayıtlı kişilerden 278 binine hipertansiyon tanısı konulmuş, düzenli izlem yapılan hastaların yüzde 82'sinde tansiyon kontrol altına alınmıştır.

Hipertansiyonun Sağlık Üzerindeki Etkileri

Hipertansiyon, yüksek kan basıncı ile seyreder ve tedavi edilmediğinde inme, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Türkiye'de 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfusta hipertansiyon sıklığı yüzde 18,3 olup, bu oran yaşla birlikte artmaktadır.

Dünyada ve Türkiye'de Hipertansiyon Farkındalığı

Dünya genelinde hipertansiyonu olan 30-79 yaş arasındaki yetişkinlerin sadece yüzde 54'üne teşhis konulmuş durumdadır. Bu kişilerin yüzde 42'si tedavi görmekte, ancak yalnızca yüzde 21'inde hipertansiyon kontrol altındadır. Türkiye'de ise hipertansiyon tedavisi alan her 5 hastadan biri ilaçlarını düzenli kullanmamaktadır.

Hipertansiyona Yol Açan Nedenler ve Risk Faktörleri

Tuz ve yağ tüketiminin fazlalığı

Meyve ve sebzeden yetersiz beslenme

Aşırı kilo

Fiziksel hareketsizlik

Alkol ve tütün kullanımı

Stres

Kan Basıncını Kontrol Altında Tutmak İçin Öneriler

Sağlıklı beslenin

Yeterli su için

Tuz tüketimini azaltın

Tütün ve alkolden uzak durun

Düzenli fiziksel aktivite yapın

Aile hekiminize başvurun ve sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın

Tansiyonunuzu düzenli ölçtürün

İlaçlarınızı hekimin önerdiği şekilde ve düzenli kullanın



