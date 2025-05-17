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75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfini açıkladı. Bu dev rezervin ekonomik değeri ise tam 30 milyar dolar!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 14:07, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 14:32
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75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi

Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda yapılan çalışmalar sonucunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli gelişmeyi İstanbul'da düzenlenen bir hastane açılışında duyurdu. Abdulhamid Han gemisi, Göktepe-3 kuyusundaki sondaj çalışmalarına 27 Mart tarihinde başlamıştı. Erdoğan, dün alınan müjdeli haberle birlikte, 49 günlük sondaj operasyonunun ardından sahada büyük bir doğalgaz rezervinin bulunduğunu belirtti.

Yeni Doğalgaz Keşfinin Detayları

  • 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi.
  • Ekonomik değeri yaklaşık 30 milyar dolar olarak açıklandı.
  • Sondaj operasyonu 49 gün sürdü.

Sakarya Projesi ve Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi kapsamında yapılan yatırımların önemine değindi. Ayrıca, yüzer üretim platformunun kullanılacağını ifade etti. Bu yeni keşif, Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


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