İzmir'de halef selef başkanlar arasında 'TİS' atışması

Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile İzelman ve İzenerji işçilerini kapsayan TİS görüşmelerine de değinen Tugay, sürecin halen devam ettiğini söyledi.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak rakam üzerinden konuşulduğunu anlatan Tugay, şöyle konuştu:

"Üzülerek bunları anlatıyorum; 31 Mart 2024'te seçim oldu biliyorsunuz. 26 Mart günü bir önceki belediye başkanımız 5 bin 800 çalışanı kapsayan bir TİS imzaladı. Üstelik seçime 5 gün kala, o tarihte bunu imzalamasının bir acelesi yoktu. Bunu 'ben işçi dostuyum' diye duyurdu. Kendisi aday değildi. Başkanlığa devam etmeyeceği kesindi. Kendisinden sonraki dönemi kapsayan anlaşmayı yaparken belediyenin dengesini bozacak bir TİS'e imza attı. O tarihte hiç kimsenin vermediği yüksek bir oranda yüzde 67'lik artışı verdi. Her 6 ayda bir de enflasyon artı 3 puan artışı verdi. Bu artışlarla bugün arkadaşlarımızın net olarak eline geçen rakamlar 90-100 bin lira civarına geldi. Bunun adı sorumsuzluktur. Bunun işçi dostu olmakla bir alakası yok. İşçi dostu olacaksak tüm işçilerin dostu olmak lazım, belli bir kısım için olmaz. Belediyenin bütçesi maaş ödemesine yetmiyorsa bunu karşılayamıyorsa bunun adı sadece ve sadece sorumsuzluktur."

Tugay, ilk 6 ay için yüzde 26-27 arasında artış önerdiklerini, ikinci 6 ay enflasyon farkıyla yine bir artış olacağını ve en düşük ücretin de 60 bin ile 77 bin lira arasında bir rakama denk geldiğini ancak sendikanın kendilerine yazılı olarak ilettiği tek teklifin yüzde 110 civarında olduğunu belirtti.

Büyükşehir Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile de yolları ayıracaklarını ifade eden Tugay, mali performans olarak istedikleri noktaya gelemedikleri için genel sekreter değişikliğine gideceklerini sözlerine ekledi.

- Tunç Soyer'den yanıt

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cemil Tugay'ın bugün basın açıklaması yapıp kendisini suçladığını belirtti.

Açıklamalara tepki gösteren Soyer, şunları kaydetti:

"Sizden önce yapılan hizmetlerin adını değiştirip, kendiniz yapmışsınız gibi İzmirliye sunmak sorumsuzluktur. Sizden önce yapılan parkları bakımsız bırakmak, bisiklet yollarını kapatmak, sünger kent gibi Türkiye'ye örnek projeleri durdurmak sorumsuzluktur. Sayın Cemil Tugay, beni sansürlemek, konuşmamı engellemek, şikayet etmek, ihbar etmek, size, CHP'ye, İzmir'e de hiçbir şey kazandırmayacak. Unutmayın, oturduğunuz makamı, rakip bir siyasi partinin temsilcisinden devralmadınız. Aynı partide çalıştığınız bir belediye başkanından devraldınız. Yeter artık, benimle uğraşmaktan vazgeçin, bakın 14 ay geçti bile. Siz İzmir'e bakın, İzmir'e hizmet etmeye gayret edin. Görev sürenizin sonunda benimle ne kadar uğraştığınız değil bu şehir için ne hizmet ürettiğiniz sorusu sizi utandırmasın."