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Fahrettin Altun: Ülkemiz, Barışı ve Güvenliği Önceleyen Bir Diplomasi Anlayışıyla Hareket Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, bölgesel güç ve küresel oyuncu olarak karşı karşıya kaldığı meydan okumalara yapıcı ve kapsayıcı politikalarla cevap vermektedir. Ülkemiz, küresel istikrarı destekleyen, barışı ve güvenliği önceleyen diplomasi anlayışıyla hareket etmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 15:32, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 15:33
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Fahrettin Altun: Ülkemiz, Barışı ve Güvenliği Önceleyen Bir Diplomasi Anlayışıyla Hareket Ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ABD'nin New York kentinde "Türk Günü Yürüyüşü" etkinliği kapsamında "İttifakın Ötesinde: Değişen Dünyada ABD-Türkiye İlişkilerini Yeniden Düşünmek" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleştirilen panele, Türk ve Amerikalı akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Panelde, Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllardaki ortak sınamaları ile yeni işbirlikleri bağlamında ikili ilişkilerin geleceği değerlendirildi.


Programda katılımcılara video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, dünyanın güvenlikten ekonomiye, insani krizlerden teknolojik dönüşümlere kadar birçok alanda köklü değişimlere, eş zamanlı fırsat ve sınamalara sahne olduğunu belirtti.

Bu süreçte uzun yıllara sari Türkiye-ABD ilişkilerinin sadece ittifak temelli anlayışla değil, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Türkiye, bölgesel güç ve küresel oyuncu olarak karşı karşıya kaldığı meydan okumalara yapıcı ve kapsayıcı politikalarla cevap vermektedir. Ülkemiz, küresel istikrarı destekleyen, barışı ve güvenliği önceleyen diplomasi anlayışıyla hareket etmektedir." açıklamasında bulundu.

"İki ülke arasındaki görüş ayrılıkları, yapıcı diyalog ve ortak vizyon çerçevesinde yönetilmeli"

Fahrettin Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek NATO şemsiyesi altında süregelen Türkiye-ABD ilişkileri, gerekse pek çok alanda derinlik kazanan işbirlikleriyle iki ülke arasında vücut bulan müttefiklik ruhu, belirsizliğin hakim olduğu küresel sistemde daha kıymetli hal almıştır. Küresel belirsizliğe ve kaotik düzene neden olan ve ortak mücadele gerektiren sorunların başında, terör örgütleri ve terörizm gelmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin terörün her türlüsüyle yürüttüğü kararlı mücadelesi ve insani krizlere yönelik merhametli ve ilkeli duruşu, yalnızca ulusal güvenlik için değil, bölgesel ve küresel barış için de büyük önem taşımaktadır."

Altun, Türkiye'nin yürüttüğü bu mücadelenin, müttefikleri tarafından da desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

İki ülke arasında zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının, yapıcı diyalog ve ortak vizyon çerçevesinde yönetilmesinin ikili ilişkilerin geleceği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Altun, "Türkiye ve Amerika'nın ekonomiden güvenliğe, savunmadan teknolojiye uzanan geniş yelpazede ortak çalışma alanları bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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