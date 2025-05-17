Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor

Tarım Kredi Marketleri, gençlere yönelik yeni stratejisiyle dönüşüm sürecine giriyor. Yeni açılacak mağazalarında "KOOP" adını kullanacak olan zincir, yerli üretim ve çiftçi destek modeliyle fark yaratmaya devam edecek.

Zincirin yeni mağazaları "KOOP" ismiyle hizmet verecek

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, değişen tüketici profiline uyum sağlamak ve genç nesli mağazalarına çekmek amacıyla önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Şirketin Genel Müdürü Varol Halepli, 2025 yılı hedeflerini ve yeni vizyonlarını basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda, zincirin yeni mağazaları "KOOP" ismiyle hizmet verecek.

"Genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştiriyoruz"

Halepli, Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını belirterek, İstanbul'daki mağaza sayısının 391 olduğunu açıkladı. Hızlı büyüme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Halepli, özellikle Türkiye'nin dört bir yanına yayılmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti. Tarım Kredi'nin mevcut müşteri kitlesinin büyük kısmını orta ve üzeri yaş grubunun oluşturduğunu belirten Halepli, genç nüfusu da kapsayacak şekilde strateji geliştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda, yeni açılacak marketlerin "KOOP" ismiyle hizmet vereceğini duyurdu. Halepli, "Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz" dedi.

"Biz Türkiye'nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz"

Diğer zincirlerden en büyük farklarının üreticiyle olan doğrudan bağları olduğunu vurgulayan Halepli, "Biz Türkiye'nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Hem çiftçi hem de tüketici destekleniyor"

Zaman zaman zararına satış yaptıklarını açıklayan Halepli, bu adımların hem çiftçiyi hem de tüketiciyi destekleme amacı taşıdığını belirtti. Marketin temel gıda ürünleri ve süt grubunda tamamen yerli üretime yöneldiğini belirten Halepli, ithal muz yerine yerli muz bulunana kadar satış yapılmadığını vurguladı.

"Temel gıda ve süt ürünleri bizim en güçlü alanlarımız"

2024'ün başında ürünlerin yüzde 65'inin kendi iştirakleri tarafından üretildiğini belirten Halepli, özellikle bakliyat ve süt ürünlerinde yüksek güven sağladıklarını söyledi. Halepli, "Temel gıda ve süt ürünleri bizim en güçlü alanlarımız. Türkiye'de en uygun fiyata peynir ve tereyağı satan markayız" dedi.