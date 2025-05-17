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İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Alarmı: Deniz Çayırları Tehlikede!

İstanbul Boğazı'nda deniz çayırlarının üzerinde müsilaj tespit edildi. Uzmanlar, geçen yıla göre artış olduğunu belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 16:20, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 16:20
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İstanbul Boğazı'nda Müsilaj Alarmı: Deniz Çayırları Tehlikede!

İstanbul Boğazı'ndaki deniz çayırlarının üzerinde yeniden müsilaj görülmesi, Marmara Denizi'nin ekosistemi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Beykoz açıklarında yapılan izleme ve görüntüleme çalışmaları kapsamında, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve ekibi, deniz çayırlarının mevcut durumunu su altı dronu ile inceledi. Özellikle 10 metre derinlikte ve yaklaşık 3 dekarlık alanda bulunan deniz çayırlarının üzerinde müsilaj tespit edildi. Bu durumun geçen seneye göre biraz daha fazla olduğu belirtildi.

Deniz çayırlarının korunması için daha önce yerleştirilen şamandıra etrafında yapılan gözlemler, müsilaj oluşumunun devam ettiğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nin çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının en çok oksijen üreten bitki türü olduğuna dikkat çekerek, bu türün korunmasının önemini vurguladı.

Deniz Çayırlarında Müsilajın Yayılımı

  • Müsilaj sadece İstanbul Boğazı'nda değil, Karadeniz, Şile, Riva, Batı Karadeniz, Bozcaada ve Gökçeada bölgelerinde de görülüyor.
  • Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de oksijen azlığı devam ediyor.
  • Müsilajın kaynağı sadece yerel değil, farklı bölgelerden de taşınıyor.

Çözüm Önerileri ve İzleme Çalışmaları

Prof. Dr. Bayram Öztürk, arıtma çalışmalarının hızla yapılması gerektiğini, mucize bir çözüm olmadığını ve bu sürecin zaman alacağını belirtti. Güvenilir bilim insanlarının görüşüne göre, eğer arıtma işlemleri başarıyla uygulanırsa, 5 yıl sonra Marmara Denizi'nin eski haline dönebileceği ifade edildi. Ayrıca, düzenli ölçme ve izleme çalışmalarının sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

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