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Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 16:48, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 16:51
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Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu

Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili açılan davada, şüphelilere yönelik istenen cezalar netleşti. Bolu'da meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında dava açıldı. Soruşturma sonucunda, 13 kişi hakkında 1.998'er lira para cezası, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Bu gelişme, faciaya ilişkin adli sürecin önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Yangının Detayları ve Soruşturma Süreci

Grand Kartal Otel yangını, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelmiş ve 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, toplamda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyordu.

  • 22 şüpheli tutuklandı.
  • 9 şüpheli serbest bırakıldı (8'i adli kontrol şartıyla).

Davanın Seyri

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle birlikte, yangınla ilgili adli süreç devam ediyor. Şüpheliler hakkında istenen cezalar, olayın ciddiyetini ve kamuoyundaki yankısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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