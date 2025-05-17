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BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Avrupa'daki yeni merkezini Macaristan'da kurma kararı aldı. Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban ile düzenlenen toplantıda konuşan BYD CEO'su Wang Chuanfu, yeni merkezin 2 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 17:18, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 17:19
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BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!

Çin'li elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'daki yeni merkezini Macaristan'da kurmayı planladığını açıkladı.

BYD CEO'su Wang Chuanfu, Perşembe günü Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında BYD'nin Avrupa'daki yeni merkezini Macaristan'da kurmayı planladığını söyledi.

Chuanfu, yeni merkezin iki bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

CEO ayrıca merkezin satış ve satış sonrası hizmetler, test alanı ve şirketin modellerinin yerelleştirilmiş versiyonlarının geliştirilmesi için 3 işlevi olacağını söyledi.

BYD, Avrupa'daki ilk üretim tesisini Nisan 2016'da Macaristan'ın kuzeybatısındaki Komarom kentinde açmıştı. Bu fabrikada elektrikli otobüs montajı yapılıyor. Şirket şu anda Macaristan'da elektrikli otomobil üretimi yapacak ikinci bir fabrika da inşa ediyor.

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