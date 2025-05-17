'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de yapılan yeni doğal gaz keşfinin detaylarını Bartın'da kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği keşif, 75 milyar metreküplük rezervle Türkiye'nin enerji gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"30 Milyar Dolarlık Rezerv, 3.5 Yıllık Tüketimi Karşılayacak"

Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirterek, keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gazın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu miktarın, Türkiye'deki tüm hanelerin 3,5 yıl boyunca doğal gaz ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

"2020'deki Başarı Yeni Keşiflerle Taçlandı"

Karadeniz'de 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfedilmişti. Bayraktar, Filyos'a çıkarılan bu gazın artık evlerde kullanıldığını hatırlatarak, enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

"Devlet Desteği Devam Ediyor"

Enerji ithalatının ekonomiye büyük yük getirdiğini kaydeden Bayraktar, "Bugün evlerde kullanılan doğal gazın yaklaşık yüzde 70'i, elektriğin de yüzde 50'si devlet tarafından sübvanse ediliyor. Yeni keşifler ve üretimle bu desteklerin artarak süreceğini" belirtti.

"Dünyanın En Büyük Deniz Filolarından Birine Sahibiz"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin, ülkeyi deniz sondajcılığı konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına taşıdığını vurguladı.

"Muhalefet Hep Eleştirdi Ama Biz Ürettik"

2020'deki ilk keşif sonrası yaşanan eleştirileri hatırlatan Bayraktar, "Ne yapsak eleştirdiler. 'Arayamazlar, bulamazlar, bulsalar da üretemezler' dediler. Ama biz ürettik. Şu an 3 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz" dedi.

"Dışa Bağımlılık Azalacak, Döviz Yurt İçinde Kalacak"

Türkiye'de 81 ilin tamamında doğal gaz kullanımının sağlandığını, 900'ün üzerinde yerleşim yerinde bu hizmetin verildiğini dile getiren Bayraktar, yeni keşiflerin dışa bağımlılığı azaltacağını ve enerjiye ödenen dövizin yurt içinde kalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar: "Hedefimiz Enerjide Tam Bağımsızlık"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda ülkemizi enerjide tamamen bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz" diyen Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin bu vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.