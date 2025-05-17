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Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan Bolu Kartalkaya'daki yangında sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 18:21, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 18:22
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Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak

Bolu Kartalkaya'daki 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahipleri, genel müdürü ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 'Olası kastla öldürme' ve 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 32 şüpheli hakkındaki yargılama sürecini değerlendirdi.

Tunç, paylaşımında soruşturmanın her aşamasının büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır.

Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir.

"Yargılama süreci titizlikle yürütülecektir"

Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür.

İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir.

78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum".

Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu

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