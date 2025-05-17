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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta ziyarete açılacak

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 20:29, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 20:31
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs'ta ziyarete açılacak

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatleri arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:

"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."

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