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Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde İstanbul'a 1,7 trilyon liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımı yaptıklarını söyledi. Bakanlık olarak 162 kilometrelik kent içi raylı sistemi İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi ile Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakika süreceğini de ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 22:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 22:11
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Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hükümetleri döneminde İstanbul'a 1,7 trilyon liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımı yaptıklarını açıkladı. Bakanlık olarak 162 kilometrelik kent içi raylı sistemi İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi ile Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya ineceğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi Programı kapsamında gençlere sunum yapan Uraloğlu, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedeflerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin Ulaştırma ve Haberleşme Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme olmak üzere 5 ana dalda hizmet verdiklerini belirtti. Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekerek, ülkenin 4 saatlik uçuşla 67 ülkenin merkezinde olduğunu vurguladı. Bu bölgede yaklaşık 1,5 milyar kişi yaşamakta ve bölgenin 51 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya, yaklaşık 25 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmine sahip olduğu belirtildi.

Kalkınma Yolu ve Orta Koridor Projeleri

Kalkınma Yolu Koridoru hakkında bilgi veren Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki FAV Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye Ovaköy'den giriş yapacak yolun yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik bir güzergahla Kapıkule'den çıkacağını söyledi. Bu yolun Akdeniz'e, Ege Denizi'ne ve Karadeniz'e de ulaşım sağlayacağını vurguladı. Projelerin tamamlandığını ve finansman görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Zengezur Koridoru'nun da Orta Koridor'u destekleyeceğini ve bu projenin 3-4 yıl içinde hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bölünmüş Yol ve Otoyol Ağı Gelişimi

  • Bölünmüş yol uzunluğu 2002'de 6 bin 101 kilometreydi.
  • 2025 yılında 29 bin 700 kilometreye ulaşıldı.
  • Araç sayısı 32 milyonu geçti.
  • Ortalama hız yaklaşık 90 kilometreye çıktı.
  • Otoyol ağı 8 bin 500 kilometreye çıkacak.

Marmara Otoyol Ringi'nin olası bir İstanbul depreminde kurtarma ve tahliye açısından önemine dikkat çekildi.

Yeni Otoyol ve Demiryolu Projeleri

Ankara-İstanbul arasında Akyazı'dan Beypazarı üzerinden Ankara'ya giden yeni bir otoyol projesi üzerinde çalışıldığı belirtildi. Türkiye'deki konvansiyonel demiryolu ağının yaklaşık 11 bin 500 kilometre, hızlı demiryolu ağının ise 2 bin 250 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Yapımı devam eden projelerle birlikte demiryolu hattının 28 bin 500 kilometreye çıkacağı açıklandı.

Ankara-İstanbul Arası Süper Hızlı Tren Projesi

Ankara-İstanbul arasında yeni bir demiryolu hattı planlanıyor. Süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hızla gideceği ve seyahat süresinin 80 dakika olacağı belirtildi. Ayrıca, Samsun'dan Sarp'a kadar bir demiryolu projesi üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Kent İçi Raylı Sistemler ve Metro Projeleri

  • 162 kilometre kent içi raylı sistem İstanbul'a kazandırıldı.
  • 26 kilometrelik raylı sistem inşaatı devam ediyor.
  • Kent içi raylı sistem uzunluğu 380-400 kilometreye ulaşacak.
  • Binin üzerinde metroya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Havacılık ve Uzayda Büyük Gelişmeler

  • Havalimanı sayısı 26'dan 58'e çıktı.
  • Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları tamamlandığında sayı 60 olacak.
  • 2003'te yolcu sayısı 34 milyonken, 2024'te 230 milyonu aştı.
  • Sadece İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 80 milyon oldu.
  • TÜRKSAT 6A ile 5 milyar insana erişim sağlandı.

Dijitalleşme ve Siber Güvenlik Çalışmaları

  • 5G'nin stadyumlarda denendiği ve 2026'da genel kullanıma başlanacağı belirtildi.
  • Sosyal medya kullanımının disiplin altına alınması için çalışmalar yürütülüyor.
  • 13-16 yaş arası gençlerin sosyal medya kullanımının aile izniyle olması gerektiği vurgulandı.
  • 17 milyon IP adresi sürekli taranıyor.
  • USOM ile günde yüzlerce zararlı saldırı engelleniyor.

Büyük Ulaşım Projeleri ve Günlük Kullanım İstatistikleri

  • Avrasya Tüneli'ni günlük ortalama 80 bin araç kullanıyor.
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yaklaşık 200 bin araç kullanıyor.
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü günlük ortalama 240 bin araç kullanıyor.
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü başta ağır taşıtlar olmak üzere günlük ortalama 150 bin araç kullanıyor.
  • Marmaray günde 300 tren seferiyle yaklaşık 700 bin kişi taşıyor.

Tamamlanacak Yeni Projeler

  • Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Hattı'nın çalışmaları 2026 sonunda tamamlanacak.
  • Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı etaplar halinde tamamlanacak.
  • Nakkaş-Başakşehir arasındaki otoyolun yaklaşık iki yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Bakan Uraloğlu, yapılan eserlerde sadece inşayı değil aynı zamanda imarı da ön planda tuttuklarını, birçok yapının uluslararası ödüller aldığını belirtti. Türkiye'nin ulaştırma, haberleşme ve dijitalleşme alanında attığı adımların ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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