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Sardes Antik Kenti artık geceleri de ziyaret edilebilecek

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti'nin haziran ayı sonunda gece ziyaretine açılması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2025 23:29, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2025 23:29
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Sardes Antik Kenti artık geceleri de ziyaret edilebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gece Müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de gece ziyaretine açılıyor.

Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak ziyarete hazır hale gelmesi planlanan antik kentte altyapı çalışmaları süratle devam ediyor. Işıklandırılan alanlar ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, Sardes'in binlerce yıllık tarihini gece atmosferinde keşfetmek isteyen ziyaretçiler için geri sayım başladı.

Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış olan Sardes, ilk devlet garantili paranın basıldığı yer olarak da biliniyor. Tarım, ticaret ve altın madenciliği sayesinde döneminin en zengin kentlerinden biri olan antik şehir, Hristiyanlık açısından da büyük öneme sahip. Vahiy Kitabı'nda geçen Yedi Kilise'den biri burada yer alıyor. Ayrıca antik kentte, İon düzenindeki görkemli Artemis Tapınağı, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havralarından biri bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılması ve turizmin yılın her dönemine yayılması amacıyla Gece Müzeciliği projelerine aralıksız devam etmeyi hedefliyor.

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