İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi

Türkiye'de konut satışları 2024'te toparlandı, 2025'te de yükseliş sürüyor. Anadolu şehirlerinde uygun fiyatlı konutlara talep artıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 07:32, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 07:33
Yazdır
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi

Konut sektöründe 2024 yılının ikinci yarısı itibarıyla başlayan canlanma, 2025 yılında da devam ediyor. Satışlar aralıksız büyümesini sürdürüyor. Fiyatların artacağı beklentisi, yeni kredi kampanyaları ve konutun güvenli yatırım olarak görülmesi bu durumu destekliyor. Sektör temsilcileri ayrıca siyasette atılan adımlar ve dış politikadaki başarının da güven ortamını güçlendirdiğini ve alımları artırdığını ifade ediyor. Türkiye gayrimenkul sektörü, pandemi sonrası dönemde yaşadığı dalgalanmaların ardından yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. 2023 yılında 1 milyon 223 bin seviyesine kadar gerileyen konut satışları, 2024 yılını 1 milyon 478 bin adetle tamamlayarak önemli bir toparlanma sinyali verdi. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan satış rüzgarı, 2025'e olumlu etkide bulundu.

Konut Sektöründe Yükselişin Sebepleri

  • Konut yatırımına yönelik iştahın yeniden artması
  • Yeni kredi kampanyalarının devreye alınması
  • Tüketicilerin yatırım tercihlerinin yeniden gayrimenkule yönelmesi
  • Deprem korkusuyla güvenli konut arayışının hızlanması
  • Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın yatırımcıları gayrimenkule yönlendirmesi
  • Vadeli mevduat faizlerinin yüksekliği ve faizlerin düşüş eğilimine girmesi
  • Konut fiyatlarının yeniden artacağı beklentisi

Güven Ortamının Etkisi

Türkiye'nin küresel siyasette ve diplomasi alanında attığı başarılı adımlar, iç politikada ise terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sağlanan ilerlemeler, güven endeksini yukarı taşıyan en kritik faktörlerden biri. Bu güven ortamı, yatırımcıların ve vatandaşların uzun vadeli yatırımlar için daha cesur kararlar almasına zemin hazırlıyor. Bu da satışları etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Yalnızca metropollerde değil, Anadolu'nun birçok bölgesinde hem yatırım hem de satış iştahı artıyor.

Küresel ve Bölgesel Başarılar

  • Türkiye'nin ara bulucu rolü üstlenmesi
  • Enerji diplomasisi ile küresel enerji koridorlarında aktif bir aktör haline gelmesi
  • Ticaret hacmini büyütme yönündeki anlaşmalar
  • Ekonomik güven algısının güçlenmesi

Anadolu'da Satışlar Yükseliyor

Büyükşehirlerdeki yoğunluk ve yüksek fiyatlardan kaçan yatırımcılar, Anadolu'nun potansiyel barındıran şehirlerine yöneliyor. Böylece hem bölgesel kalkınma hızlanıyor hem de vatandaşlar daha uygun fiyatlarla konforlu yaşama alanlarına kavuşuyor. İç politikada da terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılan kararlı adımlar, sınır güvenliğinden şehir içi asayişe kadar toplumun her kesiminde pozitif bir etki oluşturuyor. Güven ortamının sağlanması, sadece vatandaşların günlük hayatını değil, ekonomik davranışlarını da doğrudan etkiliyor.

Bölgesel Yatırım Artışı

  • İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun farklı bölgelerinde de konut ve arsa yatırımlarına yönelik iştah ciddi şekilde artmış durumda.
  • Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'daki gelişen şehirlerde, hem yerel halkın hem de yatırımcıların gayrimenkule yöneldiği görülüyor.
  • Bu bölgelerde konut projeleri hız kazanırken, ikinci konut ve yazlık taleplerinde de dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Büyükşehirlerden Anadolu'ya Yönelim

Büyükşehirlerdeki yaşama maliyetlerinin artması, vatandaşları daha ekonomik ve daha güvenli hayat alanları arayışına itiyor. Bu sebeple Anadolu'daki şehirler, sundukları yaşam kalitesi, ulaşım kolaylıkları ve uygun fiyatlı konut seçenekleriyle cazip alternatifler haline geliyor. Türkiye'de güven endeksinin yükselmesi, sadece ekonomide değil, gayrimenkul sektöründe de uzun vadeli pozitif bir dalga meydana getiriyor ve bu dalga, ülke genelinde konut satışlarını hızlandıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Konut Satışlarında Rekor Beklentisi

Sektörün önde gelen temsilcileri de konut piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda, "Geçen yılın aynı ayına ve bir önceki aya göre satışlarda belirgin bir artış gözlemliyoruz. İnsanlar konut fiyatlarının tekrar yükseleceği beklentisiyle alımlarını öne çekiyor. Kredi kullanımı da bu artışta etkili. Ayrıca, deprem riski sebebiyle şehrin dışında daha güvenli konutlara yönelim söz konusu. Bütün bu dinamikler ışığında, bu yılı 1,5 milyon adet konut satışıyla kapatma ihtimalimiz oldukça yüksek" ifadeleri kullanılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber