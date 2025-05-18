Balıkesir'de Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazaya, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Olay, Mescit Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolu Soğukçeşme mevkiinde gerçekleşti. R.B. idaresindeki 10 ALT 4008 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle tek taraflı kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, araç içerisindeki yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan dört kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kazanın Detayları

Kaza, Mescit Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi.

R.B. yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı.

Dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Olay yerine Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.