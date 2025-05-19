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TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek

TBMM Genel Kurulunda bu hafta HSK'ya beş, RTÜK'e üç üye seçilecek. Ayrıca 28 Mayıs'ta başlayacak olan Meclis Başkanlığı seçiminde Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği konuşuluyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 23:28, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 23:29
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TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta önemli seçimler var.

Genel Kurulda yarın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na beş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ise üç üyelik için seçim yapılacak.

28 Mayıs tarihinde ise Meclis Başkanlığı seçim süreci başlayacak.

İLK OLARAK HSK SEÇİMİ YAPILACAK

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak, 13 üyeden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) beş yeni üye seçimi yapılacak.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyon, 101 adayın başvurusunu 15 adaya düşürmüştü.

Meclis Genel Kurulu, 15 aday içinden, HSK'nın beş yeni üyesini belirleyecek.

Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçilecek.

RTÜK ÜYELERİ SEÇİLECEK

Meclis'te HSK seçiminin yanı sıra AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) da 3 üye seçilecek.

Gizli oylamada en fazla oy alan aday RTÜK'ün yeni üyesi olacak.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 3 HAZİRAN'DA

Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ikinci dönemi için de seçimler yapılacak.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak.

Siyasi partiler, Meclis Başkanlığı için adaylarını belirleyecek.

Başkanlık seçimi ise 3 Haziran'da gerçekleşecek.

Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra, siyasi partiler, Meclis Başkan Vekillerini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini ve grup yönetimlerini de bu süreçte belirleyecek.

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor.

Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak.

Cumhur İttifakının adayının üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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