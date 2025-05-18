Diyarbakır'da 5 Ton Esrar Üretilebilecek Kenevir Yakalandı
Diyarbakır'da polis ekipleri, helikopter ve dron desteğiyle Hevsel Bahçeleri'nde yasa dışı ekilmiş 30 bin kök keneviri ele geçirdi. Kenevirlerin sulanmasında Dicle Nehri'nden su motorları kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen kenevirler yerinde imha edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 08:29, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 08:30
Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, polis ekipleri bot, helikopter ve dron desteğiyle önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 5 ton 300 kilo esrar üretilebilecek 30 bin kök kenevir ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü.
Operasyonun Detayları
- Helikopterle havadan destek sağlandı.
- Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polis ekipleri, nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara ulaşmak için su üzerinden operasyonu destekledi.
- Dron kullanılarak toplamda 31 ayrı noktada arama yapıldı.
- Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan kenevirler yerinde imha edildi.
Kenevirin Yetiştirilme Yöntemleri
Keneviri yetiştiren uyuşturucu tacirlerinin bölgede çadırlar kurduğu ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorlarıyla su çektikleri tespit edildi.