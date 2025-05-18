İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve Doğu bölgelerin tamamında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öngörülüyor. Yağışlı sistem hafta başında yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Yağışlı Havanın Etkisi

Yurdun kuzey kesimleri haftayı yağışla kapatacak. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Son değerlendirmelere göre; İç ve Doğu bölgelerin tamamında da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Hafta Başında Hava Durumu

Hafta başında ise tablonun değişmesi bekleniyor. Yeni haftada yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu