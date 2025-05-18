İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Anneler dikkat! Bir öpücük yoğun bakıma götürüyor
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi silahların gömülmesi
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Dünya Devleri Isparta'da Yarıştı: Türk Timleri Damga Vurdu
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Bakanlık Denetimleri Artırıyor: 37 Bin Siteye Erişim Engeli!
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Yabancıların Konut Tercihi Değişiyor: İstanbul Düşüşte, Anadolu Yükselişte
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Gök Vatanın Gizli Kahramanları: Uçak Bakım Teknisyenleri
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
Bebeği Olanlar Dikkat! Bakanlık Bu İki Ürünü Yasakladı
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
İmamoğlu'nun en kritik danışmanı Ertan Yıldız itirafçı oldu
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Görme Kaybı Davasında AYM'den Emsal Karar!
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
Bakan Şimşek Açıkladı: Kamuda İhaleler Daha Şeffaf Olacak
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
3 Yeni Bölge İdare Mahkemesi Kuruluyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü

Meteoroloji, kuzey bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Hafta başında yağışlı sistem yurdu terk edecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 08:48, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 08:50
Yazdır
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün yurdun kuzey bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve Doğu bölgelerin tamamında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öngörülüyor. Yağışlı sistem hafta başında yurdun büyük bölümünü terk edecek.

Yağışlı Havanın Etkisi

Yurdun kuzey kesimleri haftayı yağışla kapatacak. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz bölümünde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Son değerlendirmelere göre; İç ve Doğu bölgelerin tamamında da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Hafta Başında Hava Durumu

Hafta başında ise tablonun değişmesi bekleniyor. Yeni haftada yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek. Yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi var.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

  • Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir, yağışlı bir pazar günü geçirecek.
  • Yeni haftada ise yağış beklenmiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber