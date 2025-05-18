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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 92 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 92 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 09:11, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 09:12
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İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 92 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel sağlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusunun cumartesi sabahından bu yana düzenlediği saldırılarda en az 92 Filistinli hayatını kaybetti ve onlarca kişi de yaralandı. Saldırılar özellikle sivilleri hedef alırken, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde bir binaya ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Han Yunus ve Çevresinde Saldırılar

İlk saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Bu saldırıda en az 20 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Genelinde Son Durum

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında şu ana kadar 92 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi.

Tıbbi ve Yerel Kaynakların Açıklamaları

  • İsrail güçlerinin son 48 saat içinde 200'den fazla sivil öldürdüğü bildirildi.
  • Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentine doğru yaklaşık 300 bin kişi göçe zorlandı.
  • Yaklaşık 1000 konut tamamen veya kısmen yıkıldı.
  • 140 cansız bedenin hala enkaz altında olduğu belirtildi.
  • İsrail ordusunun ambulans ve kurtarma ekiplerinin bombardıman alanlarına ulaşmasını kasıtlı olarak engellediği vurgulandı.
  • Bunun uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

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