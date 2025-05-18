Ambulansa Yol Vermeyen Düğün Konvoyuna 49 Bin TL Ceza

Ankara'da Konya Yolu AŞTİ istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edildi ve haklarında işlem başlatıldı.

Uygulanan Yaptırımlar

3 araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

ve otoparka çekildi. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. 'ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulandı.

'ye toplamda para cezası uygulandı. U.G., B.K. ve B.T.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği'ne sevk edildi.

Yeni Kanun Tasarısı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36 maddelik kanun değişikliği teklifinin Gazi Meclis'in takdirine sunulduğunu belirtti. Hazırlanan yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler getirildi. Yeni yasa tasarısında, asker uğurlama, düğün gibi nedenlerle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası uygulanacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek.

Bakan Yerlikaya'dan Önemli Mesaj

Bakan Yerlikaya, "Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız" diyerek, "Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" mesajını paylaştı.