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Cem Küçük'e tepki: Balkan Harbi'nde iktidarda İttihatçılar yoktu

Tarihçi-yazar İsmail Küçükkılınç'tan Cem Küçük'ün iddialarına sert tepki: "Hasan Tahsin gibi bir paşa İttihatçılar döneminde asla atanmazdı"

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 10:14, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 10:24
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Cem Küçük'e tepki: Balkan Harbi'nde iktidarda İttihatçılar yoktu

Gazeteci Cem Küçük'ün, Osmanlı'yı Balkan Savaşı'na İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin (İTC) soktuğu yönündeki açıklamaları, tarihçi-yazar İsmail Küçükkılınç'ın tepkisine neden oldu. "Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık" kitabının yazarı olan Küçükkılınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddianın "zırcahilce" olduğunu belirterek, savaş başladığında İTC'nin iktidarda olmadığını, Meclis-i Mebusan'ın feshedildiğini ve İttihatçılara muhalif bir kabinenin görevde bulunduğunu hatırlattı.

"Savaş patladığında ne Meclis vardı ne de İttihatçı kabine"

Küçükkılınç, "Osmanlı Balkan Harbi'ne girdiğinde iktidarda İttihatçılar yoktu" diyerek, savaşın başladığı süreçte Said Paşa'nın istifasının ardından Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın sadrazam olduğunu ve bu dönemde Padişah'ın, Meclis-i Mebusan'ı feshettiğini vurguladı. Feshedilen meclisin çoğunluğunu İttihatçılar oluşturuyordu. Yeni kurulan hükümet ise İttihatçılara doğrudan muhalifti.

"Düşmanla değil İttihatçılarla uğraşıldı"

Kısa süre içinde Balkan topraklarının neredeyse tamamının kaybedildiğini hatırlatan Küçükkılınç, "Gazi Ahmed Muhtar Paşa istifa etmiş, yerine İngilizlerden yardım alır umuduyla Kamil Paşa getirilmişti. Ancak bu yeni sadrazam, düşmanla uğraşmak yerine İttihatçı avına çıkmış, dönemin önde gelen İttihatçı isimlerini tutuklatmıştır" dedi.

"Selanik'i teslim eden Hasan Tahsin Paşa, İttihatçı değil Halaskar destekliydi"

Küçükkılınç'ın en dikkat çekici ifadelerinden biri ise Balkan Harbi'nin en büyük kayıplarından biri olan Selanik'in teslimiyle ilgili oldu. Küçükkılınç, "Eğer İTC iktidarda olsaydı Selanik gibi bir şehir kurşun atılmadan Yunanlılara teslim edilmezdi" diyerek, bu utancın mimarı olarak Hasan Tahsin Paşa'yı işaret etti.

Yanya Valisi ve Selanik Kumandanı olan Hasan Tahsin Paşa hakkında, "Bu kişi hamiyetsiz bir paşa idi. Arnavutların İttihatçı valilerin görevden alınmasını talep ettiği protokolle Mehmed Ali Ayni gibi vatanperver bir İttihatçı görevden alındı. Yerine Hasan Tahsin gibi bir hain getirildi" diyen Küçükkılınç, bu atamanın bizzat Gazi Ahmed Muhtar Paşa kabinesi tarafından yapıldığını belirtti.

"İttihatçılar olsaydı komutanlar liyakate göre seçilirdi"

Balkan Harbi'nde yaşanan ağır mağlubiyetin temel nedenlerinden birinin harp esnasında yapılan komuta değişiklikleri olduğunu belirten Küçükkılınç, "Savaş öncesinde İTC görevde olsaydı, harp idaresinde bu kadar zafiyet yaşanmazdı. Komuta kademesi rastgele değiştirildi, şecaatten ve idare kabiliyetinden yoksun isimler kritik görevlere getirildi" dedi.

"Tarihe iftira atılmasına sessiz kalmayacağız"

İsmail Küçükkılınç, açıklamasının sonunda, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Enver ve Talat Paşa gibi önde gelen liderlerine yönelik tarihsel karalamalara karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Biz her daim nöbetteyiz. Bu ülkenin en zor dönemlerinde devlet idaresinde bulunmuş olan İttihatçılara iftira atılmasına göz yummayacağız. Cem Küçük, Enver ve Talat hakkında da hiçbir şey bilmiyor. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

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