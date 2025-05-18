Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Besicilere Ücretsiz Destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, besicilerin büyükbaşlarının tırnak bakımlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen besicilere destek olmak amacıyla başlatılan bu çalışma kapsamında, belediye ekipleri "Alo 153 Beyaz Masa"ya ulaşan hayvancıların çiftliklerini ziyaret ediyor. Ekipler, ziyaret sırasında büyükbaş hayvanların tırnak bakımını ücretsiz şekilde yapıyor.

Çalışmanın Amacı ve Süreci

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır, besicilerden gelen taleplere göre ilçe ve kırsal bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini belirtti. Büyükbaşların sağlığının korunmasında tırnak bakımının önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu sayede süt hayvancılığında yüzde 25 ila 30 arasında verim artışı sağlıyoruz." dedi.

Geçmiş ve Hedefler

Geçen yıl 1284 hayvanın tırnak bakımı gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. Bu yıl ise sayının 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

Besicilerin Görüşleri

Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde besicilik yapan Oğuz Karakaya, "Bir büyükbaş hayvanın tırnak bakımı 1500 liraya mal oluyor. Çalışma sayesinde bu para cebimizde kalıyor." ifadesini kullandı.