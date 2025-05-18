19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, BaşkentRay, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu'nun 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet vereceğini belirtti. Bu uygulama, 26 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirildi. Söz konusu hatlar, tüm vatandaşlara gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.

Ücretsiz Hizmet Verilecek Raylı Sistem Hatları

Marmaray

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu

Başkentray

İZBAN

Uygulamanın Amacı

Bu uygulama ile vatandaşların bayramda şehir içi ulaşımda herhangi bir ücret ödemeden seyahat etmeleri sağlanacak. Böylece toplu taşıma kullanımı teşvik edilirken, ulaşımda kolaylık ve ekonomik avantajlar sunulmuş olacak.