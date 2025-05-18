Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Ziyarete Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu yeni yaşam alanı, doğayla vakit geçirmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, Ankara'nın yeşil alan ihtiyacına katkı sağlıyor. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan projede, geniş yeşil alanlar ve çeşitli sosyal donatılar bulunuyor.

Millet Bahçesinin Özellikleri

57 bin 863 metrekarelik yeşil alan

yeşil alan 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu

yaya yolu 135 araçlık otopark

otopark 3 köprü

Bisiklet yolları

Çocuk parkları

Seyir terasları

Kafeteryalar

Mescit

Millet kıraathanesi

Büfeler

Elektronik oyun alanları

Fitness sahaları

Bakan Murat Kurum'un Mesajı

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından millet bahçesinin görüntülerini paylaşarak, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor." ifadelerini kullandı.