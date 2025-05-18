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İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor

İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında 62 bin konut ve iş yerinin yenilenme süreci hızla devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 11:50, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 11:51
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İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor

İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 62 bin konut ve iş yerinin dönüşümü sürüyor. Bir konut için 875 bin lira hibe, bir iş yeri için ise 437 bin 500 lira hibe desteği bina maliyetinden düşürülüyor. İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli bağımsız bölüm bulunuyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyası ile vatandaşlara hem mali destek veriliyor hem de riskli yapılar için hızlı dönüşüm olanağı sunuluyor.

Kampanya Kapsamında Devam Eden Dönüşüm Süreci

Yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kampanyada, 21 bin konut ve iş yerinin inşası başlarken, 41 bin konut ve iş yerine yönelik proje süreci devam ediyor.

Kampanya Destekleri ve Modelleri

  • Yüklenici firma ile dönüşüm modeli: Bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Böylece hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.
  • İş yerleri için: 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteği içeren toplam 1 milyon lira destek sunuluyor.
  • "Alan bazlı dönüşüm" modeli: Birden fazla binanın ada bazında anlaşılarak site benzeri büyük çaplı dönüşümü durumunda Yarısı Bizden desteği "alan bazlı dönüşüm modeli" ile sağlanıyor. İnşaatları TOKİ veya Emlak Konut GYO üstleniyor. Vatandaşlara 875 bin liralık hibe verilip, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

  • Bina risk tespiti: Öncelikle binanın riskli yapı olduğunun tespiti gerekiyor. Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılan "karot" testi sonucunda riskli olduğu belirlenen binalarda, hak sahiplerinin kat irtifakı kurması gerekiyor.
  • Başvuru: Kat maliklerinin anlaşmasının ardından başvuru, ilçe belediyeleri üzerinden yapılıyor. Bakanlık tarafından belirlenen randevu tarihinde ise hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmiyor.
  • Dönüşüm süreci: Yüklenici firmaya ödemeleri doğrudan yapan Bakanlık, inşaatın başlamasıyla birlikte bu süreci 4 aşamada gerçekleştiriyor:
    • Projenin başlangıcında yüzde 30,
    • Taşıyıcı sistemin tamamlanmasında yüzde 30,
    • Sıva aşamasında yüzde 30,
    • Yapı kullanım izni alındığında kalan yüzde 10'luk kısım firmaya ödeniyor.

Kredi Geri Ödeme Koşulları

  • Konutlar için: "Yüklenici firma ile dönüşüm modeli"nde sağlanan 1 milyon 875 bin liralık desteğin 875 bin liralık kredi kısmı geri ödeniyor.
  • İş yerleri için: 1 milyon liralık desteğin 437 bin 500 liralık kredi kısmı geri ödeniyor.
  • Kredi geri ödemesi: Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vade imkanı sunuluyor.
  • Faiz uygulaması: Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanı gibi kıstaslara bakılmıyor.

Konut ve İş Yerleri İçin Taşınma Desteği

  • Konut ve iş yeri sahiplerine: Hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 125 bin lira taşınma desteği hibe olarak veriliyor.
  • Daire veya iş yerinde oturan kiracıysa: Kiracıya, değilse ev sahibine ödeme yapılıyor.

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