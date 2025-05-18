Asılsız İhbarlara 15 Bin TL Ceza: 112 Çağrı Merkezi Uyarısı

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlar ve asılsız ihbarda bulunanlar için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul edenlere bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin TL ceza uygulanacağını açıkladı. Günlük ortalama 5 bin çağrı aldıklarını belirten Ak, bu çağrıların yüzde 60'ının gerçek vakalara dönüştüğünü, yüzde 40'ının ise bilgi danışma amaçlı olduğunu ifade etti.

Daha önce Kabahatler Kanunu'nun 42/a maddesine göre yalnızca "asılsız çağrı" olarak tanımlanan durum, artık "asılsız çağrı" ve "asılsız ihbar" olarak ikiye ayrıldı. Acil Çağrı Merkezi'ni vaka olmadan ısrarla gereksiz meşgul edenlere bin 500 TL idari para cezası uygulanacak. Eğer vaka verilip ekipler yönlendirildikten sonra olayın asılsız olduğu tespit edilirse, bu durumda ceza 15 bin TL olacak.

Çağrıların Hızlı Sonuçlanması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

112 Acil Çağrı Merkezi personeli, vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi için adres bilgisinin tam ve eksiksiz verilmesinin önemine dikkat çekti. Çok sayıda asılsız ve gereksiz ihbar aldıklarını belirten personel, bazı örnekleri şöyle sıraladı:

Düdüklü tencerenin nasıl açılacağını soranlar

Asansör gelmediği için polis isteyenler

Eşine sürpriz yapmak isterken yanlışlıkla ekip çağıranlar

Vatandaşlara Çağrı: Gereksiz Aramalardan Kaçının

Gereksiz yapılan çağrıların, acil ihtiyacı olan bir vatandaşın merkeze ulaşmasını geciktirebileceğini vurgulayan çağrı merkezi personeli, vatandaşlardan gereksiz aramalardan kaçınmalarını ve bu konuda yardımcı olmalarını istedi. Çünkü ihtiyacı olan bir kişi aradığında, gereksiz çağrılar nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşması gecikebilir.