Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret kapsamında, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması, Bosna-Hersek'te gerilimi önlemek için atılacak adımlar gibi önemli başlıklar masada olacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek. Ayrıca, Sırbistanlı mevkidaşı Marko Djuric ile de görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin Ana Başlıkları

Türkiye-Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyri ve bu işbirliğinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi

ve bu işbirliğinden duyulan memnuniyetin dile getirilmesi Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verilen önemin vurgulanması

ve bu çerçevede Sırbistan ile gelişen işbirliğine verilen önemin vurgulanması Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınması ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi

ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi Bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiği ve ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ile işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesi

Görüşmelerde Ele Alınacak Konular

Bakan Fidan, görüşmelerde Türkiye'nin Balkanlar'daki barış ve istikrara verdiği önemi vurgulayacak. Ayrıca, Bosna-Hersek'teki gelişmelerin sağduyulu bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının gerekliliğine dikkat çekecek. Bölgesel sınamalar karşısında ise bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade edecek.