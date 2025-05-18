Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kadın yaralandı. Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D. , başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

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