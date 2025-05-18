Türk Denizaltı ve Karakol Gemisi KKTC'de Ziyarete Açılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ve karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları kapsamında limanlarda ziyarete açılacak. Bu etkinlik, hem denizcilik meraklıları hem de milli bayram coşkusunu yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. TCG Doğanay (S-351) denizaltısı ve TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi, KKTC limanlarında halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaret saatleri ve liman bilgileri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

19 Mayıs Kutlamaları Kapsamında Ziyarete Açılacak Gemiler

TCG Doğanay (S-351) denizaltısı

denizaltısı TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi

Ziyaret Saatleri ve Limanlar

TCG Doğanay (S-351) denizaltısı, 19 Mayıs Pazartesi günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı 'nda ziyarete açık olacak.

denizaltısı, günü ve saatleri arasında 'nda ziyarete açık olacak. TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, denizcilik alanında farkındalık yaratmayı ve milli birlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Ziyaretler sırasında vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern unsurlarını yakından görme fırsatı bulacaklar.