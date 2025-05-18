Türk Denizaltı ve Karakol Gemisi KKTC'de Ziyarete Açılıyor

Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk Denizaltı ve Karakol Gemisi KKTC'de Ziyarete Açılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı ve karakol gemisi, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında KKTC limanlarında ziyarete açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 14:38, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 14:41
Yazdır
Türk Denizaltı ve Karakol Gemisi KKTC'de Ziyarete Açılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ve karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları kapsamında limanlarda ziyarete açılacak. Bu etkinlik, hem denizcilik meraklıları hem de milli bayram coşkusunu yaşamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. TCG Doğanay (S-351) denizaltısı ve TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi, KKTC limanlarında halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaret saatleri ve liman bilgileri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

19 Mayıs Kutlamaları Kapsamında Ziyarete Açılacak Gemiler

  • TCG Doğanay (S-351) denizaltısı
  • TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi

Ziyaret Saatleri ve Limanlar

  • TCG Doğanay (S-351) denizaltısı, 19 Mayıs Pazartesi günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda ziyarete açık olacak.
  • TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, denizcilik alanında farkındalık yaratmayı ve milli birlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Ziyaretler sırasında vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin modern unsurlarını yakından görme fırsatı bulacaklar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber