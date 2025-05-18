Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 08.00'den itibaren birçok cadde ve sokak çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacaktır. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.

Kapatılacak Yollar

Milli Müdafaa Caddesi

Kumrular Caddesi

Necatibey Caddesi

Gençlik Caddesi

Anıt Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Dögol Caddesi

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı

Buralara açılan cadde ve sokakların tamamı

Trafik Düzenlemesi Hakkında Bilgilendirme

Belirtilen yollar, etkinlikler süresince çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.