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Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi

MEB'in özel okullarda yaptığı denetimlerde, kayıt şartlarını sağlamayan ve hayali not verilen 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 15:11, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 15:13
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Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel okullarda gerçekleştirilen denetimler sonucunda, kayıt şartlarını sağlamayan, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilen, okula tam devam etmeyen 403 öğrencinin diploması ile 398 öğrencinin sınıf geçme işlemi iptal edildi. Bu denetimler, Türkiye genelindeki özel okullarda öğrencilerin eğitim süreçlerinin titizlikle incelendiğini göstermektedir.

Denetimlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

  • Okula tam devam etmeyen öğrenciler
  • Sınavlara katılmayan öğrenciler
  • Devamsızlık kayıtlarının işlenmemesi
  • Gerçeğe aykırı not girişleri
  • Kayıt şartlarını sağlamayan öğrenciler
  • Denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almaması

Diploması İptal Edilen Öğrenciler

  • 120 öğrenci: Kayıt şartlarını sağlamadığı ve denklik belgelerinin eksikliği
  • 50 öğrenci: Okula devam etmediği halde mezun edilme
  • 101 öğrenci: Gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilmesi
  • 132 öğrenci: 12'nci sınıfı okumadığı halde mezun edilme

Toplamda 403 öğrencinin diploması iptal edildi. Ayrıca, ortaöğretim kademesinde 282, ortaokul kademesinde ise 116 öğrenciye ilişkin usulsüzlükler tespit edildi ve bu doğrultuda 398 öğrenci bir önceki sınıf seviyesine geri alındı.

"Hayalet Sınıf" Kurulan Okullara Yaptırım

Ayrıca, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullar da denetlendi. Bu kapsamda, mevzuata aykırı fiil işleyen 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi.

Denetimler Devam Edecek

Bakanlık, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerini sürdüreceğini bildirdi. Bu uygulamalar, eğitimde şeffaflık ve kaliteyi artırmayı hedeflemektedir.

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