Ali Koç'tan seçim açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylülde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 15:53, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:07
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Koç, seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Yönetim kuruluyla yapılan değerlendirme sonucunda, yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camianın menfaatleri doğrultusunda olmadığını belirtti.
Ayrıca, imza süreciyle ilgili fikirlerinin değişmediğini ve imza toplayarak olağanüstü genel kurula gidilmesinin bugüne kadar yaşanmadığını vurguladı. Bu yöntemin dönüşü olmayan yaralar açabileceğini ifade eden Koç, camianın tarih boyunca ortak akılla hareket ettiğini hatırlattı. Süreci manipüle edenlerin olduğunun bilinmesini istedi.
Ali Koç'un Açıklamalarından Öne Çıkanlar
- Yeterli imza toplanırsa, kurula gidiş süresinin en az 7-8 hafta olarak öngörüldüğünü belirtti.
- Kulübün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek bir karar alınacağını söyledi.
- Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.
- Net tarihin, yeni sezon fikstürü sonrası duyurulacağını belirtti.