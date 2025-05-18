Ali Koç'tan seçim açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koç, seçimli genel kurul kararı alındığını resmen duyurdu. Yönetim kuruluyla yapılan değerlendirme sonucunda, yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camianın menfaatleri doğrultusunda olmadığını belirtti.

Ayrıca, imza süreciyle ilgili fikirlerinin değişmediğini ve imza toplayarak olağanüstü genel kurula gidilmesinin bugüne kadar yaşanmadığını vurguladı. Bu yöntemin dönüşü olmayan yaralar açabileceğini ifade eden Koç, camianın tarih boyunca ortak akılla hareket ettiğini hatırlattı. Süreci manipüle edenlerin olduğunun bilinmesini istedi.

Ali Koç'un Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Yeterli imza toplanırsa , kurula gidiş süresinin en az 7-8 hafta olarak öngörüldüğünü belirtti.

, kurula gidiş süresinin en az olarak öngörüldüğünü belirtti. Kulübün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek bir karar alınacağını söyledi.

Değerlendirmeler neticesinde olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

gerçekleştirileceğini açıkladı. Net tarihin, yeni sezon fikstürü sonrası duyurulacağını belirtti.



