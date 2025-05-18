Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Kartalkaya'daki Otel Yangınında İstenen Cezalar Belli Oldu
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Türkiye'nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla artacak. Büyükşehirlerde yağış yok, sıcak hava dalgası kapıda!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:00, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:02
Yazdır
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!

Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ağrı'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlı Hava ve Sıcaklık Tahminleri

Yağışlı havanın çarşamba günü sadece Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacağı belirtildi. Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceği, çarşamba günü ise Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, perşembeden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerinde önemli yağış yok, az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

  • Ankara: Hafta boyunca yağış beklenmiyor, az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar çarşambadan sonra 27-28 dereceye kadar çıkacak.
  • İstanbul: Yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak.
  • İzmir: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıklar hafta boyunca 29-30 derece civarında seyredecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber