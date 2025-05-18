Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede

İddianamede, hayatını kaybedenlerin olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği, bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi.

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