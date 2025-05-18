Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya'daki otel yangını sonrası hazırlanan iddianamede, 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada 81 ceset torbası kullanıldığı ortaya çıktı. Cesetlerin çoğu tanınmaz haldeydi ve kimliklendirme için DNA analizleri yapıldı. Olayın çıkış nedeni ise uzman raporunda detaylıca açıklandı.
Kartalkaya faciasında yaşanan trajik olayda, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, olayın detayları ve inceleme süreci ayrıntılı şekilde ele alındı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen bu facia sonrası yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
İddianamede, hayatını kaybedenlerin olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği, bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi.
İnceleme Süreci ve Kullanılan Malzemeler
- İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçaları incelemeye alındı.
- Ertesi gün yapılan aramalarda bulunan iki ayrı ceset parçası ile toplamda 81 ceset torbası kullanıldı.
- Bazı cesetler DNA yöntemiyle kimliklendirilebildi.
- Olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler analiz edildi.
Yangının Çıkış Nedeni
Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin dördüncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.