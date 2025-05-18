Korunan alanları ilk 4 ayda yaklaşık 13 milyon kişi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanların, 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde toplam 12 milyon 850 bin 678 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Bu dönemde en fazla ilgi gören korunan alan ise 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı oldu. Bakan Yumaklı, korunan alanların havası, suyu, tarihi ve doğal zenginlikleriyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Ayrıca, her yaştan doğaseverin bu alanlardan daha fazla faydalanabilmesi için yeni projeler ve faaliyetler geliştirdiklerini vurguladı.

Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar

Bakanlık olarak, korunan alanların doğal ve kültürel değerlerini muhafaza ederken ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla çeşitli altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tanıtım merkezleri, günübirlik kullanım alanları, seyir terasları, yürüyüş rotaları ve macera parkurları gibi birçok yeni uygulama hayata geçirildi. Bu çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor ve ziyaretçi sayılarındaki artış da bunun en büyük göstergesi olarak öne çıkıyor.

En Çok Ziyaret Edilen Korunan Alanlar

Marmaris Milli Parkı: 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçi

5 milyon 54 bin 586 ziyaretçi Ormanya Tabiat Parkı: 2 milyon 426 bin 824 ziyaretçi

2 milyon 426 bin 824 ziyaretçi Beyşehir Gölü Milli Parkı: 2 milyon 24 bin 2 ziyaretçi

2 milyon 24 bin 2 ziyaretçi Beydağları Sahil Milli Parkı: 1 milyon 729 bin 474 ziyaretçi

1 milyon 729 bin 474 ziyaretçi Uludağ Milli Parkı: 1 milyon 559 bin 7 ziyaretçi

1 milyon 559 bin 7 ziyaretçi Burç Tabiat Parkı: 1 milyon 139 bin 753 ziyaretçi

1 milyon 139 bin 753 ziyaretçi Ayvalık Adaları Milli Parkı: 793 bin 864 ziyaretçi

793 bin 864 ziyaretçi Abant Gölü Milli Parkı: 691 bin 533 ziyaretçi

691 bin 533 ziyaretçi Şamlar Tabiat Parkı: 593 bin 60 ziyaretçi

593 bin 60 ziyaretçi Uzungöl Tabiat Parkı: 579 bin 129 ziyaretçi

Ziyaretçilere Teşekkür

Bakan Yumaklı, doğaseverlere korunan alanlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu ilginin artarak devam etmesini temenni etti.



