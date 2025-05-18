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Ertan Yıldız'a cezaevinde baskı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'a cezaevinde baskı yapıldığı iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:34, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:35
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Ertan Yıldız'a cezaevinde baskı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'a yönelik cezaevinde baskı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılık, Yıldız'a söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, Yıldız ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarlar yapıldığı ve bu gelişmelerin ardından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ertan Yıldız'a Cezaevinde Baskı İddiası

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın yönlendirmesiyle, Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatların Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği ve burada Yıldız'a "etkin pişmanlık içeren ifadeyi baskı altında verdiğine dair" bir basın açıklaması imzalatmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Başlatılan Soruşturmanın Detayları

  • Yıldız ve ailesinin tehdit edildiğine dair ihbarlar yapıldı.
  • Söz konusu iddialarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.

Ne Olmuştu?

21 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak için dilekçe vermiş ancak savcılık, ifadesini yeterli bulmayarak talebi reddetmişti. Yıldız'ın, rüşvet iddialarına yönelik "duydum", "tahmin ediyorum", "düşünüyorum" gibi ifadeler kullandığı iddia edilmişti.


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