AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl?

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden İnan, "Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor." ifadelerini kullandı. İnan, siyasi partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü belirtti.

Ayrıca, "Tüm siyasi partilerin 31 Mart öncesi almış oldukları oy oranına tekrar geri döndüklerini gözlemliyorum. CHP'de çok ciddi bir düşüş var. Yapmış oldukları boykot çağrıları vatandaşımız tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi." dedi.

AK Parti'nin Güncel Oy Oranı

İnan, "Biz 2023 seçimlerinde almış olduğumuz oyun üstündeyiz. 36-37 bandındayız. Bu bizim güncel rakamımız. Bizim hedefimiz daha yüksek rakamlara ulaşmak. Bizim için yetmez." şeklinde konuştu.

Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

İnan, "Seçim sonuçları bizim pusulamız oldu." diyerek, CHP'de anlatıldığı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve yoğun bir düşüş yaşandığını belirtti. Son İBB soruşturması ile birlikte ortaya çıkan iddialara cevap verememe durumunun vatandaşlar tarafından asla tasvip edilmediğini vurguladı.

31 Mart'ta Sandıktan Çıkan Sonuçlar

CHP , yüzde 37,77 oy alarak birinci parti oldu.

, oy alarak birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 35,49 oranında oy aldı.



