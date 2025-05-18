İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinde geniş çaplı kara harekatı başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti. Operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediği öne sürülüyor.

İsrail'in devam eden ağır bombardımanı ve kara saldırıları, bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.

İsrail Ordusu Sivilleri Hedef Alıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, perşembe gününden bu yana devam eden yoğun saldırılar sonucu en az 262 kişi öldü, 675 kişi ise yaralandı.



