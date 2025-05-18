Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde meydana geldi. Sadık G. (70), iddiaya göre kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi ve olay yerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda, AFAD ekipleri Sadık G'nin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

Yer: Tokat, Zile ilçesi, Bayır köyü Bağlar mevkisi

Tokat, Zile ilçesi, Bayır köyü Bağlar mevkisi Hayatını kaybeden: Sadık G. (70)

Sadık G. (70) Müdahale eden ekipler: Sağlık, jandarma ve AFAD

Sağlık, jandarma ve AFAD Kurtarma süresi: Yaklaşık 1 saat



