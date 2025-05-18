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'Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı ve salahiyeti yoktur'

Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da anayasa tartışmalarına sert tepki gösterdi. PKK'nın hedeflerine hizmet eden anayasaya izin vermeyeceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 19:20, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 19:22
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'Bahçeli'nin Türk milliyetçiliğini temsil etme hakkı ve salahiyeti yoktur'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da vatandaşlara hitap ederek anayasa tartışmalarına ilişkin partisinin tavrını açıkladı.

"PKK'nın amaç ve hedeflerine hizmet etmek üzere yaşama geçirmeye çalışacağınız o anayasaya asla ve kata izin vermeyeceğim." diyen Dervişoğlu, milletin tehlike altında olması durumunda çaresiz olmadıklarını vurguladı.

"Hepimiz ayrı ayrı ve başlı başına birer Mustafa Kemal Atatürk'üz." ifadesini kullanan Dervişoğlu, yol ve kader arkadaşlarına seslendi. Ayrıca, "Biz onlarla aynı cennete bile girmeyiz." diyerek kararlılığını belirtti.

Çözüm Süreci ve Terörle Mücadele

Dervişoğlu, çözüm süreci iddialarına da değinerek, 2013 yılında sürdürülen açılım sürecinde Abdullah Öcalan'ın sözlerini hatırlattı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası olan 'Türk Milliyetçiliği'ni, 25 yıldır cezaevinde yatan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü bir adamın yol göstermesiyle kullanılacak bir aparata dönüştürülmesine asla ve kata izin vermeyeceğiz." dedi. Ayrıca, "Biz terörsüz Türkiye denilerek teröristlerin meşrulaştırılmasına karşıyız." diyerek partisinin duruşunu net şekilde ortaya koydu.

Lozan Antlaşması'na Yönelik Açıklamalar

Dervişoğlu, Lozan Antlaşması ile ilgili yapılan eleştirilere de tepki gösterdi. "Lozan, Türkiye'nin tapu senedidir." diyen Dervişoğlu, Lozan'ı eleştirerek Türkiye'yi işgalci ve soykırımcı olarak yaftalamaya çalışanlara karşı olduklarını belirtti.

  • Tütün İskelesi'ndeki konuşmasının ardından Onur Anıtı'na giderek çelenk bıraktı.
  • Daha sonra İstiklal Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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