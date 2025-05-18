Icardi takımını yalnız bırakmadı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de sürdüren Mauro Icardi, İstanbul'a döndü ve takımını yalnız bırakmadı.

RAMS Park'ta tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, yıldız futbolcuyu tribünde görünce büyük sevinç yaşadı.

Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Icardi'nin Dönüşü Taraftarı Sevindirdi

Mauro Icardi , uzun bir aradan sonra İstanbul'a gelerek takımına destek verdi.

, uzun bir aradan sonra İstanbul'a gelerek takımına destek verdi. Tribünde yer alan Icardi, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü futbolcuya sevgilisi China Suarez de eşlik etti.



