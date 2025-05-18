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Özel: Türkiye'nin beka sorununu aşacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince Çukurambar Mahallesi'nde hizmete alınan Çankaya Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 20:16, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 20:19
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Özel: Türkiye'nin beka sorununu aşacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir ülkenin beka sorununun, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması olmadığını, asıl beka sorununun o ülkenin gençlerinin gelişmiş ülkelerde hayal kurması olduğunu belirtti.

Çankaya Belediyesince Çukurambar Mahallesi'nde hizmete alınan Çankaya Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Özel, 14-28 Mayıs 2023'te yapılan Genel Seçimlerin ardından partililerin "duygusal kopuş" yaşadığını, ancak 5 Kasım 2023'te göreve geldikleri kurultay süreciyle kendilerine bir şans daha tanındığını ifade etti.

Yaptıkları tüm çalışmalarda gençlere şans verdiklerini vurgulayan Özel, CHP gençlik kollarından gelenlerin belediye başkanlığı koltuklarında oturmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi. Açtıkları gençlik merkezinin yeni nesle uygun olarak hazırlandığını belirten Özel, diğer CHP'li belediyelerin de benzer uygulamaları hızla çoğaltacağını söyledi.

Gençlere Vadedilenler

Gençlere, "yasakların yasak olduğu bir Türkiye" vadettiklerini ifade eden Özel, gençlere vizesiz ve yasaksız bir yaşam sunduklarını belirtti. Türkiye'de başı sıkışanların bir beka, milli güvenlik sorunu tarif ettiğini söyleyen Özel, kendi beka sorunu tanımını da paylaştı. Ülkenin üzerinde herkesin gözü olduğunu ve herkesin hayal kurduğunu belirten Özel, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini vurguladı.

Demokrasiye Sahip Çıkma Vurgusu

"Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz" diyen Özel, anketlere göre her dört gençten üçünün "Fırsatını bulursam, yurt dışına gitmek isterim" dediğini aktardı. Bir ülkenin beka sorununun, gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması olduğunu yineleyen Özel, gençlerin gelecek hayallerini Türkiye'nin sınırları içine taşıyarak beka sorununu aşacaklarını söyledi.

Partisinin Demokrasi Anlayışı

  • Çok partili rejime geçen ve kaybettiği seçimle yönetimi teslim eden bir anlayıştan geldiklerini hatırlattı.
  • Bazı kişilerin demokrasiyi işine gelince kullandığını belirtti.
  • Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacaklarını ve seçimle gelenin seçimle gideceğini vurguladı.

Konuşmasının ardından Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri ve partililerle birlikte kurdele keserek gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


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